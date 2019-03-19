Пішов у тінь: як керував Казахстаном і чому подав у відставку Назарбаєв

Довічний лідер

"Я і моє покоління зробили для країни все, що змогли. Результати вам відомі. Світ змінюється, і приходять нові покоління", - заявив Назарбаєв у своєму відеозверненні до народу. До кінця 2020 року, коли мають відбутися наступні президентські вибори, повноваження глави держави передані голові сенату Казахстану Касим-Жомарту Токаєву, який завтра повинен скласти президентську присягу. Тому дострокові вибори, судячи з усього, проводитися не будуть.

Назарбаєв послідовно будував партійну кар'єру при СРСР. У 1984 році очолив раду міністрів Казахської РСР, 1989 року зайняв найвищу посаду в республіці, ставши першим секретарем ЦК компартії Казахстану. У 1991 році на безальтернативній основі виграв перші вибори президента у вже незалежному Казахстані. Згодом п'ять разів переобирався главою держави, в останній раз, в 2016 році, набравши 97,8% голосів.

Рішення 79-річного Назарбаєва добровільно піти з посади може виглядати несподіваним, але грунт для цього він собі явно готував заздалегідь. У лютому він звернувся в Конституційну раду Казахстану за роз'ясненням норм Основного закону про дострокове припинення повноважень глави держави і отримав відповідь, що президент може написати заяву про відставку, хоча це прямо і не прописано в Конституції. Це, природно, породило хвилю чуток про його швидкий відхід, але Назарбаєв заявив, що його звернення – "абсолютно рутинне питання" і що "дострокові вибори не загрожують".

В логіку підготовки до передачі влади цілком вкладається і лютнева відставка уряду Казахстану, який працював з 2015 року. Назарбаєв відправив уряд у відставку за те, що він не зміг забезпечити зростання економіки, розвиток малого і середнього бізнесу та покращити рівень життя населення. Незважаючи на те, що економічне зростання Казахстану в 2018 році склало 4,1%, реальні зарплати казахів продовжили падати, що пояснюється сировинної моделлю економіки держави. До речі, за свою президентську кар'єру Назарбаєв працював з дванадцятьма прем'єр-міністрами.

Наступником Назарбаєва на посаді став Касим-Жокарт Токаєв, якого називають "найбільш високопоставленим казахом всіх часів". Екс-прем'єр Казахстану в 1999-2002 роках багато років перебував на дипломатичній службі, очолював казахський МЗС, а в 2011-13 роках був заступником генерального секретаря ООН. "Поруч зі мною він працює з перших днів незалежності Казахстану. Я добре його знаю. Він людина чесна, відповідальна і обов'язкова. Цілком підтримує політику всередині країни і зовні. Я вірю, що Токаєв саме та людина, якій ми можемо довірити управління Казахстаном", - охарактеризував наступника Назарбаєв у своєму відеозверненні.

Кандидатура Токаєва як багаторічного соратника Назарбаєва давно фігурувала в списку можливих наступників, але не є єдиною. Ще одним потенційним наступником називають і племінника Назарбаєва Самата Абиша. Казахська опозиція давно вважає, що глава держави готував Абиша на своє місце, і навіть називає його "казахським Путіним". Абиш – кадровий співробітник спецслужб, з 2015 року займає посаду першого заступника голови Комітету національної безпеки Казахстану. На користь порівняння з російською операцією "наступник", яку двадцять років тому провернув Борис Єльцин, грає і його молодий за мірками політики вік – Абишу лише 40 років.

Певну складність в підборі наступника викликає те, що у Назарбаєва немає рідного сина, а є лише три доньки, тому повторити азербайджанський досвід з плавною передачею влади від Гейдара Алієва до його сина Ільхама у Єлбаси можливості немає. Втім, старша дочка Назарбаєва Даріга є депутатом сенату Казахстану і дуже активним політиком, її кандидатуру в якості спадкоємиці казахські політологи давно обговорюють. Втім, Даріга Назарбаєва останнім часом потрапила в кілька скандалів, зокрема, з відмиванням грошей та їх виведенням на рахунки в Австрії. Особисте багатство дочки президента оцінюється в 600 млн доларів.

Пішовши у відставку, Назарбаєв не покине політичний олімп, оскільки збереже за собою пост голови Ради безпеки Казахстану. Влітку минулого року він був призначений довічним головою цього органу, повноваження якого тоді ж були суттєво розширені. Тому, принаймні, на найближчу перспективу, його вплив на політичну ситуацію в Казахстані залишиться визначальним.

Кримське питання

З початком російської агресії проти України Назарбаєв намагався балансувати між Києвом і Москвою, уникаючи гострої критики однієї із сторін. При цьому анексію Криму Казахстан так і не визнав. В кінці 2014 року Назарбаєв з офіційним візитом відвідав Київ, де висловив підтримку територіальної цілісності України. "Завдання зараз полягає в тому, щоб зупинити цю війну, зміцнити незалежність самої України, визнати цілісність території України. Я вважаю, що Казахстан однаково ставиться до Росії, що на Україні, у нас немає конфліктів інтересів", – заявляв тоді Назарбаєв.

Кримське питання навіть стало приводом для конфлікту між службами протоколів Назарбаєва і президента РФ Володимира Путіна. На туристичній виставці у казахстанському місті Петропавловськ восени 2018 казахська сторона зажадала змінити маршрут двох президентом так, щоб вони обійшли стороною російський стенд з фотографіями керченського мосту.

Обережне ставлення казахського лідера до питання Криму легко пояснити. Питання "захисту російськомовного населення" в регіонах на півночі Казахстану, де проживає значна кількість етнічних росіян, неодноразово намагалися піднімати, особливо в 90-і. Доходило навіть до вуличних сутичок, інспірованих місцевими козаками та російськими націоналістами. У 1999 році за звинуваченням у підготовці повстання з метою відокремлення частини Казахстану та створення держави "Руська земля" були затримані і отримали тривалі тюремні терміни два десятки людей. На початку 2000-х за звинуваченням у підготовці збройного вторгнення в Казахстан в московському СІЗО відсидів лідер Націонал-більшовицької партії РФ Едуард Лімонов, який досі пророкує "кривавий переділ" в Казахстані після відходу Назарбаєва.

При цьому з середини 90-х, після зміцнення своєї персональної влади, Назарбаєв проводив жорстку політику по боротьбі з російським сепаратизмом. Поступово зміцнювалися позиції казахської мови, яка за ініціативою Назарбаєва до 2025 повинна перейти з кирилиці на латинський алфавіт. У РФ багатьма це було сприйнято як черговий "удар у спину".

Незадовго до відставки між Путіним і Назарбаєвим відбулася телефонна розмова. Відставку Назарбаєва в РФ коментують стримано, висловлюючи надію на "продовження дружби з Росією" при наступному президенті. "Найголовніше полягає в тому, що, по суті, президентом у Казахстану залишиться Назарбаєв, як би він не називався", - заявив перший заступник голови комітету Держдуми з СНД, євразійської інтеграції та у справах співвітчизників і затятий адепт "русского міру" Костянтин Затулін.