Збитки від повені в Німеччини сягнули мінімум 2 млрд євро

Збитки на дорогах і автошляхах сягають кількох сотень мільйонів євро. У районах повеней у Рейнланд-Пфальці та Північному Рейні-Вестфалії необхідно якомога швидше, крім залізниці, відновити мости, автомагістралі та вежі мобільного зв'язку.

У кризових регіонах в найкоротші терміни за рахунок федерального уряду можуть бути побудовані 300 тимчасових мостів.

Голова Німецького союзу страховиків Йорґ Асмуссен побоюється рекордного збитку від повені.

"У короткостроковій перспективі 2021 рік може перетворитися в один із найбільш руйнівних із 2013 року", - заявив він.