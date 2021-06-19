Збиток катастрофічний: окупанти оцінили наслідки повені в Ялті

"Збиток катастрофічний багато в чому, особливо там, де прорвало русло річок. Деякі люди повністю втратили своє майно, там відновленню практично нічого не підлягає", - сказав він.

У Ялті також заборонено купатися, а 46 пляжів міста потребують очищення. Крім того, в Ялті до півночі відклали відновлення подачі питної води, оскільки вона стала каламутною. Її відключили ще вчора 18 червня.

Окупанти оголосили 18 червня в Ялті режим надзвичайної ситуації. Місто закривали на в'їзд, жителям забороняли виходити на вулицю.