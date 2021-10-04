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Збитки на 150 млн доларів: в Україні викрили хакера, який атакував понад сто компаній

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Київ, Понеділок 04 жовтня 2021 11:33
Збитки на 150 млн доларів: в Україні викрили хакера, який атакував понад сто компаній Фото: в Україні викрили хакера у здійсненні вірусних атак (cyberpolice.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Кіберполіцейські викрили українського хакера у здійсненні вірусних атак на понад 100 іноземних компаній. Потерпілим завдано понад 150 мільйонів доларів збитків.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Хакер зламував програми для віддаленої роботи користувача із комп'ютером (сервером), а також через спам-розсилки на корпоративні електронні поштові скриньки листів зі шкідливим вмістом. Загалом хакер здійснив атаки на понад 100 іноземних компаній у Північній Америці та країнах Європи.

Серед потерпілих - відомі світові енергетична та туристична компанії, а також розробники техніки.

Фото: в Україні викрили хакера у здійсненні вірусних атак (cyberpolice.gov.ua)

За відновлення доступу до закриптованих даних хакер вимагав викуп. Збитки, завдані потерпілим, сягають 150 мільйонів доларів.

Як встановили правоохоронці, чоловік мав спільника, який допомагав виводити гроші, здобуті злочинним шляхом.

Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання фігуранта та в оселях його близьких осіб. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, транспортні засоби та понад 360 тисяч доларів готівкою. Крім цього, на криптогаманцях зловмисника заблоковано 1,3 мільйона доларів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Чоловікові може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

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