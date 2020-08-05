Обмеження вірян в Криму є приводом посилити санкції проти РФ, - Мінреінтеграціі

Верховний суд РФ відмовився переглядати рішення про виселення громади Православної церкви України (ПЦУ) з Кафедрального собору князів Володимира та Ольги в окупованому Росією Сімферополі. Це свідчить про утиск релігійних прав українців на території окупованого півострова.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій України.

У відомстві засудили такі дії РФ і вимагають відновити кримську громаду ПЦУ в її правах.

"Росія незаконно привласнила та розпоряджається майном кримської громади Православної церкви України, чим порушує норми міжнародного права", - заявив заступник голови Мінреінтеграціі Ігор Яременко.

За його словами, витіснення української церкви з тимчасово окупованого Росією Криму є "проявом слабкості та отримає належну відповідь України".

"Україна у співпраці з міжнародними партнерами буде розглядати питання посилення санкцій проти осіб, причетних до переслідувань ПЦУ на території тимчасово окупованого Криму", - додав Яременко.

Нагадаємо, рішення про виселення громади собору Святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги було прийнято окупаційними "владою" Криму влітку 2019 року за те, що єпархія перейшла в ПЦУ.

Також РБК-Україна писало, що у березні Кабінет міністрів передав в держвласність собор Володимира та Ольги в Криму.