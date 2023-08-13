Всё происходит на их глазах. В Госатомрегулировании раскритиковали бездействие МАГАТЭ

Украина желает, чтобы МАГАТЭ предоставляло более критическую позицию против российских противоправных действий на территории ЗАЭС, которые вредят безопасности.

Об этом заявил глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Как отметил Кориков, страна-террорист открыто превратила станцию в военную базу и сознательно нарушает требования украинского регулятора.

"Это все происходит на глазах МАГАТЭ, которое постоянно находится на станции. Мы бы хотели, чтобы была оценка МАГАТЭ этим противоправным действиям, которые вредят безопасности, и хотели бы более критической позиции МАГАТЭ как минимум", - добавил Кориков.

Глава Госатомрегулирования напомнил о том, как недавно на станции была нарушена система безопасности на энергоблоке №4.

"Нарушена целостность одного из барьеров на пути распространения радиации в окружающую среду. Первый контур - вода, которая омывает ядерное топливо. Она появилась во втором контуре, который должен идти на производство электричества в турбогенераторе", - пояснил Кориков.

Вследствие разгерметизации энергоблок пришлось останавливать, в частности оккупанты перевели энергоблок №6 в состояние "горячей остановки". Последний, в свою очередь, не производит электроэнергию, а берет ее из энергосистемы Украины. Во время работы насосов вырабатывается пар, который затем используется для собственных нужд ЗАЭС.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала масштабного вторжения РФ в Украину. Россияне не только нарушают режим эксплуатации станции, но и используют ее хранилища для хранения техники и живой силы. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистемы Украины.