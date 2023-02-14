Все работает на успех Украины. Остин назвал страны, которые передадут ВСУ танки

"Сейчас с помощью США получены танки и также получены танки Chelenger, получены бронетранспортеры из Канады, получены танки от США, Нидерландов, Чехии. Польша недавно предоставила танки Т-72, также есть важные шаги со стороны Германии, Польши, Португалии, Испании, Норвегии , Нидерландов по предоставлению танков", - заявил министр обороны США.

Остин отметил, что Италия и Франция со своей стороны планируют передать Украине ПВО. Также Австралия вместе с Францией планируют развернуть производство боеприпасов калибра 55, а Норвегия выделила 75 млрд евро на разные формы поддержки.

"Это все работает на успех Украины", - добавил министр.