US Open: Свьонтек здолала останню американку сітки, Сабалєнка розібралася з Плішковою

US Open, жінки, 1/4 фіналу

Плішкова – Сабалєнка – 0:2 (1:6, 6:7)

Свьонтек – Пегула – 2:0 (6:3, 7:6)

Білоруска Сабалєнка шокувала опонентку двома брейками в дебюті зустрічі. Як наслідок, Плішкова несподівано передусім для себе буквально за декілька хвилин на корті вже "горіла" 0:4. Чеська тенісистка таки змогла взяти один гейм на власній подачі, але тут же програла ще один. А за ним Сабалєнка оформила і вирішальний брейк, реалізувавши сет-пойнт із третьої спроби.

На фоні такої першої партії другий сет вийшов фантастично конкурентним. Щоправда, і Плішкова, і Сабалєнка сфокусувалися на собі – брали власні подачі та чинили такий-сякий опір на чужих. Такий підхід прогнозовано призвів до тай-брейку. Там гору взяла білоруска, яка просто менше помилялася.

Більше боротьби на корті подарували Свьонтек і Пегула. Полька та американка розпочали на рівних, а в середині стартового сету обмінялися брейками. А згодом перша ракетка світу ще раз взяла подачу господарки мейджора та заклала фундамент до перемоги в партії на своїй подачі.

Натомість другий сет став ковтком свіжого повітря для нейтрального вболівальника. Свьонтек і Пегула організували 10 (!) брейків на двох, постійно змінюючи одна одну в лідерах поєдинку. Зрештою, дійшло до тай-брейку. Були помилки і там, але польська тенісистка була зібранішою і оформила путівку до 1/2 фіналу.

Отже, на півфінальній стадії US Open Свьонтек зустрінеться з Сабалєнкою, а француженка Каролін Гарсія протистоятиме Онс Жабер із Тунісу. Обидва матчі заплановані на 9 вересня.