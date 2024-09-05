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US Open-2024: Свентек неожиданно вылетела, Зиннер выбил россиянина в четвертьфинале

Нью-Йорк, Четверг 05 сентября 2024 09:55
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US Open-2024: Свентек неожиданно вылетела, Зиннер выбил россиянина в четвертьфинале Фото: Янник Зиннер оказался в шаге от финала турнира (usopen.org)
Автор: Антон Федорцив

Первые ракетки мира в женской и мужской классификациях – полячка Ига Свентек и итальянский теннисист Янник Зиннер – по-разному выступили в 1/4 финала Открытого чемпионата США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

US Open, 1/4 финала, женщины

Свентек – Пегула – 0:2 (2:6, 4:6)

US Open, 1/4 финала, мужчины

Зиннер – Медведев – 3:1 (6:2, 1:6, 6:1, 6:4)

Свентек уступила хозяйке кортов Джессике Пегуле. Американка шокировала лидера мирового рейтинга сверхмощным стартом, взяв четыре гейма подряд. Только после этого польская теннисистка стабилизировала игру на собственной подаче, но было поздно (2:6).

Во втором же сете соперницы начали на равных. Даже брейками успели обменяться к середине партии. Впрочем, ключевым оказался седьмой гейм. Пегула с третьей попытка дожала Свентек и во второй раз оформила брейк. Дальше – взяла все свои подачи и вышла в полуфинал.

Более ожесточенным был матч Зиннера против российского "нейтрала" Даниила Медведева. В первом сете итальянец хладнокровно разобрался с оппонентом, дважды взяв подачи того. Однако во второй партии россиянин реабилитировался, отдав лидеру рейтинга ATP только гейм.

Зиннер отплатил той же монетой в третьем сете, набрав пять очков со старта. А в четвертой партии итальянец дождался своего шанса в седьмом гейме. При счете 3:3 он с третьей попытки реализовал брейк и открыл путь к месту в полуфинале. Победить в такой ситуации было делом техники.

В полуфинале Зиннер встретится с главной сенсацией турнира – британцем Джеком Дрейпером, который в трех сетах разобрался с австралийским теннисистом Алексом Де Минором (6:3, 7:5, 6:2). Пегула же будет противостоять чешке Каролине Муховой.

К слову, ранее вспомнили лучшие выступления украинских теннисисток на US Open.

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