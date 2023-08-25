RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

US Open-2023: Свитолина и другие украинки получили первых соперниц

Фото: Элина Свитолина вернулась на корт весной (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Пятерка сильнейших украинских теннисисток во главе с Элиной Свитолиной готовится к старту Открытого чемпионата США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Первая стадия последнего мэйджора этого года начнется 28 августа. Отечественные теннисистки узнали имена оппоненток после жеребьевки.

Национальная первая ракетка Элина Свитолина в первом круге US Open встретится с немкой Анна-Леной Фридзам. Раньше их турнирные пути не пересекались. Украинка в десятый раз будет соревноваться в основной сетке американского "Грэнд Слэма".

В свою очередь соперницей Ангелины Калининой стала испанка Сара Соррибес-Тормо. Они тоже никогда не встречались раньше. Самая же тяжелая оппонентка досталась Марте Костюк – четвертая ракетка мира Елена Рыбакина. Правда, в активе украинки две победы над представительницей Казахстана, да еще и на "харде".

Опытная Леся Цуренко будет противостоять канадке Бьянке Андрееску. В этом году они встречались дважды. В полуфинале Хуахина украинка победила на отказе оппонентки, а в 1/16 финала "Ролан Гарроса" выбила Андрееску в двух сетах.

Наконец Екатерина Байндль выйдет на корт против Анны Каролины Шмидловой. Словачка, проявившая солидарность с Украиной на French Open, четырежды играла против украинской теннисистки. Счет в противостоянии – 3:1 в пользу Байндль, а самым памятным стал матч на US Open-2017.

Матчи 1/64 финала US Open-2023 с участием украинок:

  • Андрееску – Цуренко, 28 августа, не раньше 18:00
  • Калинина – Соррибес-Тормо, 28 августа, не раньше 18:00
  • Рыбакина – Костюк, 28 августа, не раньше 18:00
  • Свитолина – Фридзам, 28 августа, не раньше 18:00
  • Шмидлова – Байндль, 28 августа, не раньше 18:00

К слову, накануне Ястремская пробилась в финал квалификации Открытого чемпионата США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Марта КостюкТеннисЭлина Свитолина