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US Open-2023: Костюк и еще три украинки сыграют в парном разряде

Нью-Йорк, Понедельник 21 августа 2023 16:00
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US Open-2023: Костюк и еще три украинки сыграют в парном разряде Фото: Марта Костюк будет соревноваться в одиночном разряде и парах (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Четверо украинских теннисисток во главе с Мартой Костюк заявились в парном турнире Открытого чемпионата США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

US Open начнется 28 августа. Соревнования будут проходить в мужском и женском разрядах, мужских и женских парах, миксте и среди теннисистов в колясках.

Украинки Ангелина Калинина, Марта Костюк, Людмила и Надежда Киченок сыграют в парном турнире среди женщин. Каждая из отечественных теннисисток уже выбрала напарницу. В частности, Людмила Киченок будет выступать с привычной партнершей – латышкой Еленой Остапенко.

Тем временем Костюк тоже получила знакомую коллегу. Она будет играть в паре с румынкой Еленой Габриэлой Русе. Также с представительницей Румынии выступит Калинина, компанию которой составит Ирина-Камелия Бегу. Зато Надежда Киченок выйдет на корт вместе с американкой Даниэль Коллинс.

Еще пять украинских теннисисток во главе с Элиной Свитолиной готовятся стартовать в основной сетке Открытого чемпионата США. Сильнейшая украинка в истории дошла до полуфинала US Open в 2019 году. В свою очередь Леся Цуренко за год до того зачехлила ракетку в 1/4 финала.

К слову, ранее Костюк потеряла пять позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

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