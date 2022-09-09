Жабер і Свьонтек пробилися у фінал жіночого US Open-2022

Перемогами Онс Жабер та Іги Свьонтек завершилися півфінальні матчі Відкритого чемпіонату США з тенісу проти Каролін Гарсії та Аріни Сабалєнки відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

US Open, жінки, 1/2 фіналу

Гарсія – Жабер – 0:2 (1:6, 3:6)

Свьонтек – Сабалєнка – 2:1 (3:6, 6:1, 6:4)

У стартовому сеті протистояння Гарсія – Жабер боротьби не вийшло. Туніска впоралася з опором французької тенісистки за якихось 24 хвилини. Шість ейсів, три брейки та втричі менше невимушених помилок дозволили Жабер розгромити опонентку (6:1).

У другій партії гра вирівнялася. Та цього разу 28-річній тунісці для успіху вистачило й одного брейка – прямісінько посеред партії Жабер узяла подачу суперниці, а потім зосередилася на успішності своїх. І навіть із відверто поганим відсотком першої подачі (35%) африканка легко дотиснула Гарсію і вийшла в другий фінал мейджора поспіль.

Напруженішим вийшов інший півфінал. Розпочали Свьонтек і Сабалєнка трохи хаотично. Спершу вони взяли власні подачі, потім – обмінялися брейками, а в п'ятому геймі білоруска ще раз здобула очко на подачі суперниці. Завершився же сет ще одним брейком Сабалєнки (6:3).

Із поразки в першій партії перша ракетка світу зробила правильні висновки. Полька швидко взяла під контроль гру в другому сеті та впевнено повела (3:1). Білоруска намагалася чинити опір у трьох наступних геймах, зокрема у двох на своїй подачі, та всіх їх програла. Заразом і сет.

Вирішальна партія виявилася найзапеклішою. На корті розпочалися справжні гойдалки, а на фініш сету суперниці вийшли з двома брейками кожна та рівним рахунком – 4:4. Тут Свьонтек узяла до справи всерйоз. Полька спочатку взяла гейм на власній подачі, а потім із другої спроби реалізувала брейк- і матч-пойнт.

Фінал Відкритого чемпіонату США відбудеться 10 вересня. Жабер і Свьонтек вийдуть на корт о 23:00 за київським часом.