Правительству нужно усовершенствовать схему внесения объектов в Реестр памятников Украины: кейс усадьбы Бубновых

Процедура внесения только что обнаруженных объектов культурного наследия в Реестр недвижимых памятников Украины требует доработки. Если на уровне закона и других процедур ее не прописать более подробно, чиновники и дальше смогут находить лазейки в законодательстве в пользу недобросовестных застройщиков.

Об этом заявила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Парламентарша сообщила, что внезапный демонтаж ради очередного бизнес-центра 200-летнего здания, известного как усадьба Бубновых, начали еще летом 2023 года, но в конце сентября - после возмущения общественности, было принято решение внести это здание в Перечень объектов культурного наследия столицы. чем усложнили планы застройщика. Впрочем, по состоянию на сегодняшний день этого так и не было сделано.

В подтверждение своих слов глава комитета градостроительства напоминает – в декабре 2022 года застройщику – компании "Корпоративные решения ЛТД" (до 17 августа 2023 года бенефициарным владельцем компании был Иван Плачков, который в 2008 году входил в пятерку кандидатов в депутаты Киевсовета) Кличко, а затем был депутатом Киевсовета от партии УДАР), было предоставлено разрешение на проведение "Реконструкции с надстройкой нежилого здания для устройства делового центра с общепитом", расположенного на Набережно-Крещатицкой, 13Б, то есть по адресу усадьбы Бубновых.

Позже - в мае 2023 года КГГА зарегистрировали генеральный план объекта строительства, несмотря на то, что реализация такого проекта может сказаться на состоянии памятников местного значения, их территорий и зон охраны.

Не знать об этом в КГГА не могли, пояснила Шуляк, ведь по данным того же Министерства культуры и информационной политики (МКИП), участок на Набережно-Крещатицкой, 13Б находится сразу в нескольких "охранных списках":

В пределах Центрального исторического ареала города;

В пределах архитектурной, археологической охранной зоны;

В пределах памятника археологии местного значения «Культурный Слой Подола 9-18 вв.»;

На территории памятника археологии местного значения – деревянного водопровода и замощения улиц;

На территории памятки ландшафта и истории местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепра";

На территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев";

В непосредственной близости от памятника архитектуры, градостроительства, науки и техники местного значения "Комплекс Центральной электрической станции (ЦЭС-1)".

Демонтаж здания на Набережно-Крещатицкой начали в августе 2023 года, сообщила Шуляк, но после общественной огласки и благодаря общественным активистам 25 сентября было принято решение внести историческое здание в Перечень объектов культурного наследия.

"До этого, как мы видим по предоставленным согласованиям, уполномоченные органы в сфере охраны культурного наследия не только не принимали мер по защите исторически ценного здания, а наоборот согласовали проект строительства, который фактически мог уничтожить памятник. То есть в случае усадьбы Бубновых можно говорить о сговоре застройщика, местных властей и уволенного чиновника с МКИП", - отмечает Шуляк.

По ее словам, на момент, когда КГГА передумала и "решила" защитить исторический дом, ему уже был нанесен непоправимый ущерб. Однако даже на сегодня, здание на Набережно-Крещатицкой, 13Б в Реестр недвижимых памятников Украины так и не внесли. Причина – не в полной мере прописана процедура внесения и требования к документам, в которых она нуждается, а также ненадлежащие действия чиновников.

"На наш запрос в МКИП, внесли ли они усадьбу Бубновых как только что обнаруженный объект культурного наследия в Реестр, ведомство дает отрицательный ответ, поскольку департамент охраны культурного наследия КГГА подготовил документы для этого, имеющие множество недостатков - неправильное оформление, отсутствие необходимых данных , непрошитые страницы и т.д. То есть сама процедура внесения у нас описана нечетко. Так что если мы это исправим - четко все это пропишем как нормы закона, чиновники будут вынуждены его больше соблюдать и у них не будет лазейок, чтобы обходить закон ради выгоды от застройщиков", – объяснила Елена Шуляк.

При этом она добавила, что в настоящее время имеет место и вторая проблема - кадровая, поскольку в Украине наблюдается дефицит квалифицированных специалистов для того, чтобы правильно оформлять документацию и правильно ее подавать. Когда учетная документация оформлена с ошибками, но МКИП при этом видит, что памятка заслуживает того, чтобы быть в Реестре, ее туда вносят, но из-за этого внесение в будущем можно будет обжаловать в суде и как результат – памятку удалят.

"Недавний прецедент - флигель усадьбы Киевского уездного земства на Рейтарской, Приказ на внесение которого в Реестр недвижимых памятников МКИП выдал 28 сентября 2023 года. Но тогда застройщик подал в суд, чтобы признать этот приказ противоправным. Первую инстанцию застройщик2 проиграл2 января года. Но после этого - в мае этого года, была апелляция, по которой суд удовлетворил иск застройщика и отменил Приказ МКИП о внесении флигеля в Реестр. в сентябре 2023 года", – пояснила Шуляк.

Председатель комитета градостроительства подчеркивает, что во избежание таких ситуаций сейчас важно создать более детальную и, соответственно, эффективную процедуру внесения таких объектов в Реестр - прописать ее на уровне нормативных актов, а также обозначить четкие критерии, по которым должна создаваться учетная документация по каждой памятке. Во-вторых, важно подготовить кадры – научить специалистов органов охраны культурного наследия создавать учетную документацию.

"Пока они ее могут создавать неправильно, или просто долго по непониманию, как делать это правильно - у нас есть много дел, когда по непониманию, как это делать, документы не успели подготовили и не подали в МКИП, который вынужден ждать с Приказом о внесении в Реестр, а застройщик в это время действует", - констатировала Шуляк.

При этом парламентарша отметила, что доработкой процедуры внесения будет среди прочего заниматься специальная межкомитетская рабочая группа по защите объектов культурного наследия, которую сейчас создают, пояснила Елена Шуляк. В нее кроме членов нашего комитета войдут представители комитета гуманитарной и информационной политики, народные депутаты, представители Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры (Минвосстановление), Министерства культуры и информационной политики, центральных и местных органов власти, а также ученые и эксперты в сфере культурного наследия

"Вместе мы сможем создать действенную нормативную основу, чтобы избежать подобных проблем. Но полностью снивелировать эти и другие риски, связанные с работой чиновников по внесению и исключению объектов в Реестр, нам поможет цифровизация сферы охраны культурного наследия - благодаря цифровым решениям, которые мы сейчас вводим, все эти процессы будут происходить автоматически и, соответственно, без ошибок. Мы уже начали работу в этом направлении, когда запустили электронный реестр памятников культурного наследия. .