В правительстве предложили решение для системной проблемы с пенсиями

Министерство социальной политики подготовило законопроект, который должен гарантировать пенсионерам выплаты по решениям судов. В документе предлагают создать отдельную статью в бюджете Пенсионного фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона для обсуждения на сайте ФПУ.

Пенсии по решениям суда будут выплачивать отдельно

Новый законопроект предусматривает изменения в несколько украинских законов, которые должны обеспечить выплаты пенсий по решениям судов через отдельное финансирование. Согласно документу, в бюджете Пенсионного фонда ежегодно должны закладывать специальное направление для этих целей.

Инициатива призвана решить одну из ключевых проблем, которую неоднократно поднимал Европейский суд по правам человека, - длительное невыполнение решений национальных судов, где ответчиком выступает государство. Из-за этого граждане не получают положенных им пенсий даже после выигранного суда.

Проблема тянется годами

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, на сегодня имеют место различные подходы к выполнению решений судов о выплате пересчитанной пенсии за период с даты, предшествующей дате вступления в силу решения суда.

Так, перечисленные пенсии за прошедшее время, проводятся по очередности даты поступления решения суда на исполнение в Пенсионный фонд Украины

Задолженность по пенсионным выплатам по решениям суда, вступившим в законную силу, выплачена в период до 19 ноября 2020 года.

Сейчас пенсии, назначенные по специальным законам (для военных, чернобыльцев, госслужащих и т.д.), финансируются из госбюджета. Это создает дополнительные трудности: задержки в выплатах, накопление долгов и нарушение прав граждан.

Что именно предлагается изменить

Законопроектом предусмотрено внести соответствующие дополнения в такие законы:

"О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы"

"О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц"

"Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"

"О прокуратуре"

"О государственной службе"

Все изменения имеют целью обеспечить стабильное финансирование пенсионных сумм, присужденных судами, отдельной бюджетной статьей Пенсионного фонда Украины.

Зачем это нужно

Как объясняют авторы инициативы, новый подход позволит выполнять судебные решения вовремя, уменьшить количество долгов и повысить доверие граждан к пенсионной системе. Это также станет ответом на критику со стороны международных институтов и приблизит Украину к европейским стандартам правосудия.

Ранее Европейский суд по правам человека по делу "Иванов против Украины" и "Бурмич и другие против Украины" неоднократно указывал на отсутствие эффективных механизмов исполнения судебных решений в Украине. Законопроект должен стать шагом к решению этой системной проблемы.