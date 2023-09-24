RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В правительстве Армении обвинили росСМИ в развязывании гибридной войны

Фото: в правительстве Армении обвинили росСМИ в развязывании гибридной войны (facebook.com/arayik.harutyunyan)
Автор: Сергей Пышкин

Глава правительства аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян обвинил российские СМИ в гибридной войне против его страны. Худшие пропагандисты в России, на его мнение, именно армяне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы аппарата премьер-министра Армении.

"Кажется, в гибридной войне, развязанной российскими СМИ против Армении, обещания были как в известной сказке: тому, кто скажет самую большую ложь, достанется половина дворца/Кремля", - написал Арутюнян. 

Глава аппарата премьер-министра привел фейк, когда российские пропагандисты заявили о том, что 20 сентября протестующим в Ереване удалось ворваться в здание правительства, где их "встретили американские десантники". 

Как отметил Арутюнян, в тот день никто из протестующих не штурмовал правительство и тем более "ни одного американского десантника там не было". 

"Как так случилось, что худшими пропагандистами российских телеканалов являются армяне: Маргарита Симонян, Тигран Кеосаян, Арам Габриэлянов, Семен Багдасаров, Роман Бабаян, Сергей Кургинян, Андраник Мигранян и т.д.", - добавил он.

Что предшествовало

19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе началась операция азербайджанской армии, Армения в ответ отказалась направлять туда свою армию.

Народ Армении выступил с жесткой критикой власти, в частности премьера Никола Пашиняна. На улицах Еревана начались протесты, а операция Азербайджана завершилась через день.

Все ее детали можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияАрмения