В правительстве Армении обвинили росСМИ в развязывании гибридной войны

"Кажется, в гибридной войне, развязанной российскими СМИ против Армении, обещания были как в известной сказке: тому, кто скажет самую большую ложь, достанется половина дворца/Кремля", - написал Арутюнян.

Глава аппарата премьер-министра привел фейк, когда российские пропагандисты заявили о том, что 20 сентября протестующим в Ереване удалось ворваться в здание правительства, где их "встретили американские десантники".

Как отметил Арутюнян, в тот день никто из протестующих не штурмовал правительство и тем более "ни одного американского десантника там не было".

"Как так случилось, что худшими пропагандистами российских телеканалов являются армяне: Маргарита Симонян, Тигран Кеосаян, Арам Габриэлянов, Семен Багдасаров, Роман Бабаян, Сергей Кургинян, Андраник Мигранян и т.д.", - добавил он.

Что предшествовало

19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе началась операция азербайджанской армии, Армения в ответ отказалась направлять туда свою армию.

Народ Армении выступил с жесткой критикой власти, в частности премьера Никола Пашиняна. На улицах Еревана начались протесты, а операция Азербайджана завершилась через день.

Все ее детали можете узнать в материале РБК-Украина.