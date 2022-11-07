RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В правительстве спрогнозировали сроки введения накопительной пенсии

Фото: накопительная пенсия будет введена после войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Введение обязательного накопительного уровня пенсионной системы планируется после окончания войны. За это время планируется наработать законодательство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Оксаны Жолнович в эфире телемарафона.

"Я очень надеюсь, что до завершения войны мы проработаем накопительную пенсионную систему. И эти люди, которым по 35 лет, смогут еще дополнительно накапливать на персональные счета уже получать очень хорошее, достойное, как в Европе или в мире, пенсионное обеспечение" , – сказала она.

Напомним, из-за масштабного вторжения России в Украину пенсионную реформу в 2022 году пришлось приостановить.

В августе министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что если в следующем году война завершится, то с 2024 года можно начинать запускать накопительную пенсионную систему. По ее мнению, начало реформы будет безопасным для сохранения сбережений людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсия в Украине