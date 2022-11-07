В правительстве спрогнозировали сроки введения накопительной пенсии

Введение обязательного накопительного уровня пенсионной системы планируется после окончания войны. За это время планируется наработать законодательство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Оксаны Жолнович в эфире телемарафона.

"Я очень надеюсь, что до завершения войны мы проработаем накопительную пенсионную систему. И эти люди, которым по 35 лет, смогут еще дополнительно накапливать на персональные счета уже получать очень хорошее, достойное, как в Европе или в мире, пенсионное обеспечение" , – сказала она.