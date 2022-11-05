В правительстве рассказали, что будет с субсидиями в следующем году

"Субсидии у нас запланированы в следующем году на 37 миллиардов. Мы убеждены, что этих средств хватит", - сказала она.

В то же время министр сообщила, что в случае нехватки этих средств будет произведено перераспределение внутри бюджетных расходов.

Жолнович напомнила, что жилищные субсидии могут получить все люди, расходы которых на коммуналку превышают в разных случаях 10 или 15% доходов. "Расчет идет от домохозяйства, и там зависит, кто сколько получает, такая субсидия и рассчитывается", - сказала она.