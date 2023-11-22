В правительстве предлагают новый источник для доплат бюджетникам

Проект акта разработан по инициативе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Обоснование проекта

Как отмечается в пояснительной записке, значительная нагрузка на общий фонд государственного бюджета в связи с продлением военного положения в Украине повлекла за собой сокращение расходов по отдельным бюджетным программам, в том числе расходов на оплату труда.

"Ассигнования на оплату труда по общему фонду государственного бюджета не обеспечивают достойную заработную плату работников бюджетной сферы", - говорится в документе.

Авторы отмечают, что принятие проекта позволит предотвратить отток квалифицированных кадров бюджетных учреждений через низкий уровень оплаты труда и повысить уровень мотивации работников к результативному труду.

Что предлагается проектом

Проект акта предусматривает изменения в постановление Кабмина от 30 августа 2002 г. №1298 "Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, учреждений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы".

Проект предлагает позволить руководителям бюджетных учреждений использовать средства от собственных поступлений для стимулирования работников, а именно: предоставление материальной помощи и премирование.

Минимальная зарплата и зарплаты бюджетников в смете на 2024 год

Одобренным Верховной радой законом о госбюджете устанавливается с 1 января 2024 года минимальная заработная плата:

в месячном размере: с 1 января – 7100 гривен, с 1 апреля – 8000 гривен;

в почасовом размере: с 1 января – 42,6 гривны, с 1 апреля – 48 гривен.

Кроме того, бюджетные изменения предполагают, что должностной оклад работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки вырастет с 1 апреля до 3195 грн, с 1 июля 2024 года – 3600 грн (сейчас этот показатель составляет 2893 гривен).