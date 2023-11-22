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В правительстве предлагают новый источник для доплат бюджетникам

Украина, Среда 22 ноября 2023 14:27
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В правительстве предлагают новый источник для доплат бюджетникам Фото: бюджетники смогут получить премии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Из-за войны в Украине сократились расходы на оплату труда бюджетников по некоторым направлениям. Предлагается использовать на премии собственные поступления бюджетных учреждений через спецфонд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Проект акта разработан по инициативе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Обоснование проекта

Как отмечается в пояснительной записке, значительная нагрузка на общий фонд государственного бюджета в связи с продлением военного положения в Украине повлекла за собой сокращение расходов по отдельным бюджетным программам, в том числе расходов на оплату труда.

"Ассигнования на оплату труда по общему фонду государственного бюджета не обеспечивают достойную заработную плату работников бюджетной сферы", - говорится в документе.

Авторы отмечают, что принятие проекта позволит предотвратить отток квалифицированных кадров бюджетных учреждений через низкий уровень оплаты труда и повысить уровень мотивации работников к результативному труду.

Что предлагается проектом

Проект акта предусматривает изменения в постановление Кабмина от 30 августа 2002 г. №1298 "Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, учреждений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы".

Проект предлагает позволить руководителям бюджетных учреждений использовать средства от собственных поступлений для стимулирования работников, а именно: предоставление материальной помощи и премирование.

Минимальная зарплата и зарплаты бюджетников в смете на 2024 год

Одобренным Верховной радой законом о госбюджете устанавливается с 1 января 2024 года минимальная заработная плата:

  • в месячном размере: с 1 января – 7100 гривен, с 1 апреля – 8000 гривен;
  • в почасовом размере: с 1 января – 42,6 гривны, с 1 апреля – 48 гривен.

Кроме того, бюджетные изменения предполагают, что должностной оклад работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки вырастет с 1 апреля до 3195 грн, с 1 июля 2024 года – 3600 грн (сейчас этот показатель составляет 2893 гривен).

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