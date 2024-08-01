В правительстве назвали причины торможения экономики Украины

Также значительный дефицит квалифицированных кадров, неопределенность дальнейшего течения боевых действий и условий мобилизации ухудшали ожидания предприятий всех секторов, отметили в министерстве.

По оценкам Минэкономики, в июне рост ВВП сохранялся на уровне предыдущего месяца – 1,1%. В итоге за январь-июнь 2024 г. рост оценивается на уровне 4,1% [±1%], что в целом соответствует прогнозируемым тенденциям. Правительством одобрены основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2025-2027 годы, в рамках которого уточнено ожидание на 2024 год - рост ВВП на уровне 3,5%.

"В июне экономика Украины ощутила прямые и косвенные ценовые последствия разрушения объектов генерации электроэнергии", - отметили в министерстве.

В частности, потребительская инфляция, прежде всего, под давлением повышения тарифов на электроэнергию для населения, а также на ряд других тарифов на услуги ускорилась до 2,2% за годовые темпы - до 4,8% (с 3,3% соответственно).

По данным Минэкономики, в целом в июне и дальше усиливалось влияние факторов немонетарного характера из-за: