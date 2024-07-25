НБУ улучшил прогноз роста экономики Украины на этот год, но ухудшил на следующий

Национальный банк Украины прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2024 году на 3,7%. Прогноз улучшен по сравнению с апрелем (3,0%).

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг, который транслировался на Youtube .

По прогнозу НБУ, в 2025 году экономика вырастет на 4,1% (предыдущий прогноз – 5,3%), в 2026 году ВВП увеличится на 4,8% (предыдущий прогноз – 4,5%).

Как отметил Пышный, экономический рост в первом полугодии продолжался, хотя и замедлился в последние месяцы вследствие масштабных атак России на объекты энергетической инфраструктуры.

"Однако бизнес частично адаптировался к постоянным отключениям электроэнергии. Весомую поддержку экономической активности оказывала также стабильная работа морского коридора", - сказал он.

Несмотря на дефицит электроэнергии и меньшие по сравнению с предыдущим годом урожаи, НБУ улучшил прогноз экономического роста на этот год – до 3,7%. Это обусловлено лучшими результатами I квартала и ожидаемым расширением бюджетных стимулов, а также развитием распределенной генерации, в том числе при поддержке масштабных программ кредитования, сказал Пышный.

"Постепенная нормализация условий функционирования экономики, сохранение мягкой фискальной политики вместе с развитием экспортных путей и оживлением внешнего спроса будут способствовать ускорению темпов роста реального ВВП до 4-5% в 2025-2026 годах", - сообщил глава НБУ.

Прогнозы по экономике Украины

Напомним, Министерство экономики ухудшило ожидания роста валового внутреннего продукта Украины в 2024 году с 4,6% до 3,5%.

Правительство Украины значительно ухудшило прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 2,7%. Раньше ожидался рост на 6,8%.

Кроме того, Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2024 и 2025 годы из-за последствий российских ударов об энергетической инфраструктуре. МВФ ожидает, что ВВП Украины вырастет в 2024 году на 2,5-3,5%. Прогноз на 2025 год ухудшился до 5%.