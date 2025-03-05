В правительстве назвали количество украинцев, которым с 1 марта повысили пенсии

Первые пенсионеры 4 марта начали получать проиндексированные пенсионные выплаты. Всего с марта увеличенную пенсию будут получать более 10 млн украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
Пенсии будут проиндексированы для:
Пенсионные выплаты будут индексированы на 11,5%. В результате индексации средний прогнозный уровень роста пенсий составит 556 гривен, размер средней пенсии в Украине вырастет на 9,6% с 5 789 грн до 6 345 гривен.
Минимальное повышение составит 100 гривен, максимальное - 1500 гривен.
Также будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для 158 тысяч пострадавших от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.
А 1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий для 629 тыс. работающих пенсионеров (с учетом их обновленного страхового стажа), добавили в Минсоцполитики.
Напомним, количество пенсионеров в Украине на 1 января 2025 года составляло 10,344 млн человек. Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим:
Средний размер пенсии за 2024 год вырос на 403,8 гривны или на 7,5% до 5 789,05 гривен. Инфляция за 2024 год составила 12%.