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В правительстве Италии отрицали намерение блокировать помощь Украине на 2027 год

00:19 02.07.2026 Чт
2 мин
Почему возникли слухи о срыве соглашений НАТО?
aimg Екатерина Коваль
Фото: премьер-министр Италии Джорджа Мэлони (Getty Images)

Рим не намерен блокировать выделение финансовой и военной помощи Украине на 2027 год и остается непоколебимым в своей поддержке Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское агентство ANSA .

Правительственные источники в Риме официально опровергли публикацию германской газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Немецкое издание утверждало , что Италия якобы выступает против долгосрочных финансовых обязательств союзников по поставке оружия Украине на 2026 и 2027 годы, из-за чего согласование соответствующего пункта финальной декларации саммита НАТО в Анкаре оказалось под угрозой.

Как пояснили в итальянском правительстве, Рим никогда не выступал против выделения 70 миллиардов евро для Украины.

На начальном этапе обсуждения итальянская сторона оценивала целесообразность внесения конкретной фиксированной суммы непосредственно в текст итоговой декларации саммита.

Собеседники агентства подчеркнули, что эта оговорка была снята еще несколько дней назад, поэтому никаких препятствий нет.

Вопрос оборонных расходов и предстоящего саммита НАТО, который состоится 7–8 июля в Анкаре, стал центральной темой правительственной встречи под председательством премьер-министра Джорджи Мэлони.

Министр иностранных дел Антонио Таяни подтвердил, что Италия выполнит свои обязательства, увеличив оборонные расходы до 2,8% ВВП. Кроме того, для усиления европейской безопасности в ближайшее время в Турции развернут итальянскую батарею противоракетной обороны SAMP-T.

Напомним, что 7-8 июля в Анкаре состоится очередной саммит НАТО, где одним из ключевых вопросов повестки дня станет согласование долгосрочной военной поддержки Украины.

В ходе встречи на самом высоком уровне союзники планируют официально согласовать масштабный пакет помощи на сумму 70 миллиардов евро, в который войдут как новые финансовые взносы, так и ранее задекларированные средства.

Особенностью этого механизма является то, что финансирование должно обеспечиваться без непосредственного участия США, а основную финансовую нагрузку примут европейские страны-члены Альянса и Канада.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам встречи лидеров "большой пятерки" (E5) в Берлине подтвердил стремление европейских партнеров послать из Анкары мощный и бесперебойный сигнал солидарности с Киевом.

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