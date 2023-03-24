Правительства ЕС хотят снизить свою зависимость от Китая на фоне его сближения с РФ, - Politico

"Даже без военной эскалации растет напряженность между Китаем и странами Запада по вопросам безопасности и торговли", - говорится в материале.

Politico отмечает, что в последние недели ряд европейских правительств наложил ограничения на принадлежащую Китаю социальную сеть TikTok на фоне опасений, что доминирование Пекина в области технологий представляет угрозу безопасности для стран Запада.

"Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразили обеспокоенность по поводу возможности предоставления Китаем конкретной поддержки России", - сообщает издание.

Лидеры ЕС выражают опасения по поводу более тесных связей РФ и Китая. Однако в Евросоюзе нет единого мнения о том, должен ли блок вообще принять новый подход к Китаю. Именно поэтому правительства ЕС разрабатывают планы по ограничению своей зависимости от Китая по критически важному сырью.