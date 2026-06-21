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В правительстве Британии призвали Стармера уйти в отставку, - Sky News

18:20 21.06.2026 Вс
2 мин
Кто из ближайшего окружения Стармера требует его увольнения?
aimg Сергей Козачук
Фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Getty Images)

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в частном порядке призвала премьер-министра Кира Стармера уйти в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Подробности политического скандала

Как стало известно журналистам, Купер, которая является одним из самых старших и влиятельных министров в правительстве, в частном порядке передала это сообщение премьер-министру в минувшие выходные.

В настоящее время сэр Кир Стармер находится за пределами Даунинг-стрит. Он вместе с женой и детьми остановился в загородной резиденции премьер-министра Чекерс.

Что говорят в правительстве

Ситуацию в Кабмине частично прокомментировал министр бизнеса и торговли Питер Кайл. Он отметил, что не общался со Стармером с пятницы.

В то же время чиновник подчеркнул, что накануне у них состоялся "откровенный разговор" о серьезных вызовах, с которыми в настоящее время сталкиваются премьер-министр и его команда.

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Политический кризис в Великобритании

Напомним, правительственный кризис в стране обострился после сокрушительного поражения лейбористов на местных выборах.

Еще в мае шесть ведущих министров, среди которых была и глава МИД Иветт Купер, согласовали общую позицию и планировали потребовать отставки Стармера. Тогда премьер отказался уходить и заявил, что продолжит руководить страной.

Впоследствии партийный бунт перерос в реальные увольнения. Первым Кабмин покинул министр здравоохранения Уэс Стритинг, который подал в отставку и заявил о потере доверия к Стармеру, назвав дальнейшее пребывание в правительстве беспринципным.

Уже в июне ситуация в правительстве стала критической. По данным мировых СМИ, после ряда бесед с кабинетом министров, донорами и профсоюзами Кир Стармер в понедельник объявит о своей отставке и представит график своего ухода с поста.

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