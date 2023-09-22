В правительстве анонсировали увеличение выплат некоторым категориям переселенцев

Отвечая на вопрос о перераспределении сэкономленных денег, чтобы увеличить выплаты тем, кто живет исключительно за счет государства и не имеет возможности работать (людям с инвалидностью, пожилым людям), Верещук сказала:

"Именно так мы и делаем. Мы сейчас готовим изменения в ряд постановлений, которые будут включать собственно переориентирование и увеличение выплат для таких нуждающихся уязвимых категорий людей".

По ее словам, решение будет принято через неделю-две. "Мы уже на финальном этапе", - добавила Верещук.

Выплаты ВПЛ

Напомним, в целом для социальной помощи населению в 2023 году в госбюджете предусмотрено 163,1 млрд гривен. Самым большим из социальных пособий, запланированных в 2023 году, является помощь внутренне перемещенным лицам - 57,6 млрд гривен. Ожидается, что 1,9 млн ВПЛ получат помощь в 2023 году. Средний размер будет составлять 2500 гривен.

Из государственного бюджета выплачивается ежемесячная компенсация на проживание в размере 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренних переселенцев.

Согласно решению правительства, с 1 августа выплаты для ВПЛ назначаются всего на шесть месяцев.

Помощь может быть назначена семье еще на один шестимесячный период, если в семье есть: