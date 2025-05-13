Кабмин сделал важный шаг для запрета в Украине церкви, управляемой из Москвы

Кабинет министров сделал шаг для запрета в Украине церкви, руководящий центр которой находится в Москве. Это сделано в день "победобесия" на России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 9 мая 2025 г. № 543.
Постановлением утвержден "Порядок проведения исследования по вопросу наличия признаков аффилированности религиозной организации с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена".
Это сделано в соответствии с абзацем восьмым статьи 30 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях".
Порядок определяет процедуру исследования по вопросу наличия признаков аффилированности религиозной организации, действующей в Украине, с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена в соответствии со статьей 3 закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций".
Для проведения исследования Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) формирует состав исследовательской группы из числа должностных лиц ГЭСС.
Исследование проводится:
Для установления признаков аффилированности ДЕСС при проведении исследования может:
По результатам исследования ДЕСС выдается один из следующих приказов:
В сентябре 2024 года Верховная Рада приняла закон, который позволяет при определенных условиях запрещать деятельность тех организаций, которые связаны с Россией. Фактически закон направлен против Украинской православной церкви Московского патриархата, которой дали время на разрыв связей с РПЦ.
В случае выявления подчинения российской церкви Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести сможет подать иск в суд о прекращении деятельности религиозной организации.
По данным опроса КМИС, абсолютное большинство украинцев (80%) поддерживают принятие закона, позволяющего запрещать деятельность религиозных организаций, которые связаны с Россией.
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