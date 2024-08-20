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Кабмин изменил условия льготной ипотеки єОселя

Фото: Условия льготной ипотекиє Оселя изменены (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет Министров изменил условия обеспечения компанией "Украинская финансовая жилищная компания" доступного ипотечного кредитования граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 16 августа 2024 г. №939.

В частности, постановлением снижен минимальный первый (начальный) взнос, уплачиваемый заемщиком по программе єОселя, с 20% до 10% для лиц в возрасте до 25 лет включительно.

Также право на ипотеку получит член семьи внутренне перемещенного лица первой степени родства при условии, что кредит предоставляется такому члену семьи для приобретения жилья в пользу внутренне перемещенного лица, передающего такое жилье в ипотеку кредитору, в порядке, определенном законодательством.

Программа кредитования покупки жилья за счет бюджета

Напомним, программа єОселя стартовала в октябре 2022 года. В 2023 году государственная программа расширилась. Льготный кредит с процентной ставкой в 3% могут получить военнослужащие ВСУ по контракту, учителя, медики и ученые. Для других категорий граждан процентная ставка составляет 7%.

С начала действия программы 12 221 семья получила кредиты на жилье на сумму более 19,4 млрд гривен. В частности, украинцы получили 8,5 тыс. кредитов на приобретение жилья на вторичном рынке, почти 3,5 тыс. – на первичном рынке.

По данным НБУ, почти все ипотечные сделки в Украине заключены по программе єОселя, от работы которой все больше зависит спрос в отдельных сегментах рынка жилья. По условиям єОселя кредитуется приобретение новых готовых объектов (не старше 10 лет) и объектов на поздних стадиях строительства. В то же время доля ипотеки в сделках по покупке жилья в Украине достаточно незначительна - 5,4%.

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