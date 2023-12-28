Кабмин продлил выплаты пенсионерам без идентификации: кого это касается

Кабинет министров продлил срок физической проверки пенсионеров в Сбербанке на три месяца - до 1 апреля 2024 года. Это касается внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022 года.

"То есть у таких лиц будет еще 3 месяца, чтобы пройти физическую идентификацию - и могут сделать это как в отделении Пенсионного фонда или Ощадбанка, так и удаленно, через электронный кабинет ПФУ или видеоидентификацию", - говорится в сообщении.

Ранее соответствующий проект постановления подготовил Минсоцполитики.

Идентификация пенсионеров

Для внутренне перемещенных лиц, получающих пенсию через текущий счет в Ощадбанке, к физической идентификации приравнивается:

авторизация в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія. Підпис" (Дія ID);

идентификация лица с помощью видеоконференцсвязи, проведенной территориальными органами ПФУ с соблюдением законодательства в сфере электронных доверительных услуг;

идентификация получателей пенсий в учреждении Ощадбанка;

удостоверение в установленном порядке за обращением получателя, временно проживающего за границей, соответствующим зарубежным дипломатическим учреждением Украины факта, что человек жив.

Разъяснение по вопросу идентификации

Как сообщили в пресс-службе Минсоцполитики, норма физической идентификации для всех получателей пенсий и социальных выплат действует в Украине на постоянной основе еще с 2004 года. Она необходима для того, чтобы проверить, действительно ли человек, который получает средства от государства, жив, и получает ли выплату именно тот человек, которому они были назначены.

Абсолютное большинство украинских пенсионеров и получателей социальных выплат не обращали внимание на действие этой нормы, поскольку проходили физическую идентификацию способом, который не привлекал внимания, например, обращаясь в банк за получением новой пластиковой карты. Или же идентификацию на практике осуществлял почтальон, вручая пенсию, отметили в министерстве.

Для одной категории граждан в последние три года не применялась норма прохождения физической идентификации. А именно: в течение трех лет выплата пенсий пенсионерам, ставшим ВПЛ до 24 февраля 2022 года, осуществлялась без прохождения физической идентификации с момента введения в Украине карантина в связи с Covid-19. С 1 июля, в связи с окончанием карантина, она возобновила свое действие, пояснили в Минсоцполитики.