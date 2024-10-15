RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Кабмин изменил порядок оформления инвалидности

Фото: правительство внесло изменения в порядок оформления инвалидности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в Положение о порядке, условиях и критериях установления инвалидности, Порядок предоставления статуса лица с инвалидностью в результате войны и Порядок предоставления статуса члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

В частности, уточнена процедура предоставления лицам статуса лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины по заявлению в бумажной форме.

Предусмотрено, что в бумажной форме заявление подается по зарегистрированному месту жительства заявителя непосредственно местному структурному подразделению по ветеранской политике, в том числе путем отправки средствами почтовой связи, или через ЦНАУ.

Также определен перечень органов, в которые структурное подразделение по вопросам ветеранской политики делает запрос на истребование документов в случае их отсутствия у заявителя, и определен порядок действий, совершаемых структурным подразделением по ветеранской политике в случае неполучения им ответа на запрос на истребование документов, или их поступление позже установленного срока.

Кроме того, уточнен способ получения заявителем уведомления о предоставлении (отказе в предоставлении) статуса в случае подачи заявления в бумажной форме.

Напомним, в сентябре Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию Порядка назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц.

В частности, предусмотрено, что заявители будут подавать в Министерство по делам ветеранов заявление о назначении и выплате единовременной денежной помощи.

При этом заявление может подаваться через центр предоставления административных услуг ЦНАУ, а при технической возможности (внедрение электронного кабинета) такое заявление возможно будет подать в электронной форме средствами Портала Дія или Единого государственного реестра ветеранов войны.

Читайте РБК-Украина в Google News