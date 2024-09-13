Кабмин изменил порядок электронной идентификации для получения пенсий и субсидий

По его данным, внесены изменения в:

порядка назначения жилищных субсидий,

порядка выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках,

порядка назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми,

положения о реестре лиц, имеющих право на льготы,

порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям,

порядка оформления и выдачи справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица и ряда других постановлений КМУ.

Это необходимо для обеспечения заключения соглашения между Украиной и Европейским Союзом о признании квалифицированных электронных доверительных услуг и имплементации законодательства Европейского Союза в сфере электронной идентификации.

"Урегулированы вопросы прохождения электронной идентификации и аутентификации, представления документов в электронной форме с наложением квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной подписи, базирующейся на квалифицированном сертификате электронной подписи, или с использованием средств электронной идентификации", - сообщил Мельничук.