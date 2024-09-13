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Кабмин изменил порядок электронной идентификации для получения пенсий и субсидий

Фото: Получение пенсий и субсидий будет по новым правилам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет Министров изменил порядок электронной идентификации и электронных доверительных услуг в социальной сфере. Это необходимо для имплементации законодательства Европейского Союза в области электронной идентификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

По его данным, внесены изменения в:

  • порядка назначения жилищных субсидий,
  • порядка выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках,
  • порядка назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми,
  • положения о реестре лиц, имеющих право на льготы,
  • порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям,
  • порядка оформления и выдачи справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица и ряда других постановлений КМУ.

Это необходимо для обеспечения заключения соглашения между Украиной и Европейским Союзом о признании квалифицированных электронных доверительных услуг и имплементации законодательства Европейского Союза в сфере электронной идентификации.

"Урегулированы вопросы прохождения электронной идентификации и аутентификации, представления документов в электронной форме с наложением квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной подписи, базирующейся на квалифицированном сертификате электронной подписи, или с использованием средств электронной идентификации", - сообщил Мельничук.

 

Напомним, пенсионеры со статусом ВПЛ должны проходить идентификацию каждые 6 месяцев для подтверждения, что деньги получает тот человек, которому они назначены.

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