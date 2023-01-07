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Кабмин сменил руководителей "Укртрансгаза" и "Укргаздобычи"

Фото: в "Нафтогазе" сменили двух топ-менеджеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины сменил руководителей "Укртрансгаза" и "Укргаздобычи", входящих в Группу "Нафтогаз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК .

Временно исполняющим обязанности гендиректора АО "Укргаздобыча" стал Олег Толмачев, возглавлявший дивизион "Нефтегаз разведка и добыча" Группы "Нафтогаз".

По данным пресс-службы, Толмачев имеет более 20 лет опыта в добывании углеводородов в Северной Америке. Занимал руководящие должности в таких газодобывающих компаниях в США, как BP America, Chesapeake Energy, EnCana Oil & Gas USA, Eclipse Resources и Montage Resources.

Александр Романюк покинул пост исполняющего обязанности гендиректора "Укргаздобычи".

Исполняющим обязанности руководителя АО "Укртрансгаз", являющегося оператором всех украинских подземных хранилищ газа, назначен Роман Малютин, имеющий более 20 лет опыта работы на предприятиях, занимающихся транспортировкой и хранением газа. За последние полтора года возглавлял технический департамент АО "Укртрансгаз".

Сергей Перелома, возглавлявший "Укртрансгаз - Оператора газохранилищ Украины" с августа 2020 года, покидает компанию в связи с окончанием контракта.

Ранее РБК-Украина сообщало , что у НАК "Нафтогаз" в ближайшее время могут произойти серьезные кадровые изменения. Уволить планируют четырех топ-менеджеров.

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Нафтогаз УкраиныУкртрансгазУкргаздобыча