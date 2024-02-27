Кабмин увеличил численность аппарата Госпогранслужбы в Киеве

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

По его данным, численность увеличена на 50 человек (с 612 до 662 человек) на период действия военного положения в Украине и в течение одного года со дня его прекращения или отмены.

Количество чиновников в Украине

Напомним, на 1 января 2024 года в 108 органах государственной власти фактически работает 169 тыс. человек. В 2023 году фактическая численность работников сократилась на 6,8 тыс. человек.

По данным Минфина, наибольшая численность работников была в Пенсионном фонде - 21 570 человек и Государственной налоговой службе - 20 625 человек.

Далее следуют Министерство юстиции - 11 789 человек, Государственная таможенная служба – 9 768 человек и Государственная казначейская служба – 9 768 человек.

Всего в органах государственной власти по состоянию на начало 2024 года функционирует (без учета сектора безопасности и обороны) Секретариат КМУ и 17 министерств, 21 служба (в конце 2023 создана Государственная служба Украины по делам детей), 14 агентств, 4 инспекции, 4 комиссии, 8 других государственных органов, численность которых устанавливается правительством, а также 9 государственных органов, численность которых не устанавливается Кабмином, 24 местных государственных администрации и 6 органов судебной власти.