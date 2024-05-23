Кабмин утвердил условия дополнительного отпуска военным за уничтоженную российскую технику

Кабинет министров утвердил Порядок предоставления военнослужащим дополнительного отпуска за уничтоженную вражескую технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 21 мая 2024 г. № 585.
Согласно постановлению, общая продолжительность отпуска не должна превышать 15 календарных дней в году.
За каждую единицу уничтоженной вражеской техники военнослужащим предоставляется отпуск такой продолжительности:
военный корабль – пять календарных дней;
военный самолет – пять календарных дней;
зенитно-ракетный комплекс – четыре календарных дня;
самоходная артиллерийская установка или реактивная система залпового огня – три календарных дня;
военный вертолет – четыре календарных дня;
танк – три календарных дня;
боевая машина десанта, бронетранспортер, командно-штабная машина, боевая машина пехоты, артиллерийская система – три календарных дня;
другие бронеавтомобили или грузовые автомобили – два календарных дня;
радиолокационные системы средств противовоздушной обороны – четыре календарных дня;
средство контрбатарейной борьбы – два календарных дня;
средство радиоэлектронной борьбы – два календарных дня;
легкие беспилотные летательные аппараты малой дальности (радиус применения до 70 километров, взлетный вес 20-50 килограммов) – один календарный день;
средние беспилотные летательные аппараты средней дальности (радиус применения от 70 до 300 километров, взлетный вес 150-500 килограммов) – два календарных дня;
тяжелые беспилотные летательные аппараты большой дальности (радиус применения от 300 до 1500 километров, взлетный вес более 500 килограммов) – три календарных дня;
крылатая или баллистическая ракета – три календарных дня;
комплекс дальнего визуального наблюдения – четыре календарных дня;
средства радиоэлектронной разведки – два календарных дня.
По решению командира воинской части отпуск также может предоставляться другим военнослужащим (не более трех человек), принимавшим непосредственное участие в выявлении или уничтожении вражеской техники.
Подтверждением уничтожения вражеской техники является:
журнал боевых действий (журнал ведения оперативной обстановки);
рапорт (донесение) командира подразделения, группы (военной части) по подчиненности, выполнявшей (выполнявшей) задачи, в которой подробно указываются обстоятельства, место (координаты), дата, время, способ уничтожения, тип уничтоженной техники;
донесение (доклад, рапорт) командиров смежных (разведывательных) подразделений, которые по результатам визуального наблюдения подтверждают уничтожение техники;
данные видеофиксации, технические средства разведки (наблюдения), видеозапись отражения воздушной обстановки боевых машин противовоздушной обороны во время боевой работы.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 23 мая 2024 года общие потери российских войск в Украине достигли 497,7 тысячи человек убитыми и ранеными. С начала войны было ликвидировано 7622 российских танка, 14748 бронированных машин, 12860 артиллерийских систем, 27 кораблей.