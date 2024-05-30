Кабмин утвердил порядок экзаменов по истории Украины и Конституции для получения гражданства

Кабинет министров утвердил порядок сдачи экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины в соответствии с изменениями в законе о гражданстве, принятыми в прошлом году.
Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.
По его данным, порядок определяет механизм сдачи экзаменов для иностранцев, лиц без гражданства, которые намерены быть приняты в гражданство Украины.
Также он касается граждан Украины, которые для принятия в гражданство и подали обязательства о сдаче экзаменов по основам Конституции, истории и на уровень владения государственным языком.
Кроме того, внесены изменения в порядок использования средств, которые позволят обеспечить:
В бюджете перераспределили средства Министерству образования и науки на 2024 год и выделили на проведение экзаменов 929,7 тыс. гривен.
В марте 2023 года Верховная рада приняла закон об условиях принятия в гражданство Украины, которым сдача экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком вводится как условие принятия в гражданство.
Закон вводит обязательства в течение двух лет с момента принятия в гражданство Украины сдачи экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком и представления документов о сдаче таких экзаменов.