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Кабмин утвердил порядок экзаменов по истории Украины и Конституции для получения гражданства

Фото: правительство утвердило порядок экзаменов по истории Украины и Конституции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил порядок сдачи экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины в соответствии с изменениями в законе о гражданстве, принятыми в прошлом году.

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.

По его данным, порядок определяет механизм сдачи экзаменов для иностранцев, лиц без гражданства, которые намерены быть приняты в гражданство Украины.

Также он касается граждан Украины, которые для принятия в гражданство и подали обязательства о сдаче экзаменов по основам Конституции, истории и на уровень владения государственным языком.

Кроме того, внесены изменения в порядок использования средств, которые позволят обеспечить:

  • разработка нормативов, стандартизированных методик оценки результатов, программных средств для проведения экзаменов;
  • разработка программ и заданий для проведения экзаменов и их экспертизу;
  • организационно-технологическое и техническое обеспечение проведения экзаменов, первичную и профессиональную экспертизу результатов;
  • создание и администрирование программно-аппаратного комплекса с использованием информационно-коммуникационных технологий для обработки и проверки результатов экзаменов;
  • техническое оснащение для проведения экзаменов, изготовление сертификатов о сдаче экзаменов и ведение их учета.

В бюджете перераспределили средства Министерству образования и науки на 2024 год и выделили на проведение экзаменов 929,7 тыс. гривен.

Новый закон

В марте 2023 года Верховная рада приняла закон об условиях принятия в гражданство Украины, которым сдача экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком вводится как условие принятия в гражданство.

Закон вводит обязательства в течение двух лет с момента принятия в гражданство Украины сдачи экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком и представления документов о сдаче таких экзаменов.

 

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