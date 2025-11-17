ua en ru
Правительство утвердило план перезагрузки энергосектора: Свириденко раскрыла детали

Понедельник 17 ноября 2025 12:40
Правительство утвердило план перезагрузки энергосектора: Свириденко раскрыла детали Фото: Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кабинет министров утвердил план действий с целью перезагрузки энергетического сектора. В частности, речь идет о для обновления состава наблюдательных советов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Продолжаем полную перезагрузку энергетического сектора. На заседании правительства утвердили план действий для обновления состава наблюдательных советов и исполнительных органов субъектов хозяйствования топливно-энергетического комплекса", - заявила Свириденко.

По ее словам, ключевая задача плана - обновление менеджмента через формирование нового состава наблюдательных советов всех государственных компаний энергетического сектора.

Изменения будут касаться таких компаний:

  • НАЭК "Энергоатом": формирование нового состава наблюдательного совета;
  • НАК "Нафтогаз": конкурсный отбор в наблюдательный совет, формирование исполнительных органов Группы Нафтогаз (АО "Укргаздобыча", АО "Укрнафта", ООО "Газораспределительные сети Украины");
  • ЧАО "Укргидроэнерго": назначение представителя государства в состав наблюдательного совета, конкурс на должность председателя исполнительного органа;
  • ООО "Оператор ГТС Украины": обновление представителя государства в составе наблюдательного, завершение конкурса на должность председателя исполнительного органа;
  • НЭК "Укрэнерго": обновление представителя государства в составе наблюдательного совета;
  • ПАО "Центрэнерго", АО "Энергетическая компания Украины", АО "Украинские распределительные сети", АО "Региональные электрические сети", Нижнеднестровская ГЭС, Кременчугская ТЭЦ - формирование нового состава наблюдательных советов;
  • ГП "Гарантированный покупатель": преобразование из государственного предприятия в акционерное общество, формирование нового состава наблюдательного совета.

Она также отметила, что обновление уставов, положений о наблюдательном совете и положений о принципах формирования наблюдательного совета хозяйственных обществ энергетической отрасли пройдет в соответствии с Руководящими принципами Организации экономического сотрудничества и развития по корпоративному управлению на предприятиях государственной формы собственности.

"Первоочередная задача на этой неделе - утвердить новый наблюдательный совет "Энергоатома". Координирует выполнение этого плана Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. О состоянии выполнения плана будем отчитываться регулярно", - добавила Свириденко.

