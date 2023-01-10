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Правительство утвердило новые условия получения туроператорами лицензии: что известно

Фото: для получения лицензии туроператора введено новое условие (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Правительство ввело новое дополнительное условие для получения лицензии туроператорами - они должны подтвердить, что не имеют никаких бизнес-отношений с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

Как отмечает Мельничук, Кабинет министров внес изменения в Лицензионные условия осуществления туроператорской деятельности.

"Перечень подтверждающих документов, прилагаемых к заявлению на получение лицензии, дополнен документом, который должен подтверждать отсутствие осуществления контроля за деятельностью предприятия резидентами государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины", - пишет представитель правительства.

Также предусмотрено, что туроператор на своем веб-сайте обязан, среди прочего, разместить в произвольной форме информацию о дате и номере решения о выдаче лицензии на осуществление туроператорской деятельности.

В конце 2022 года РБК-Украина сообщало, когда в Украине могут заработать аэропорты, ссылаясь на позицию Гостуризма.

Кроме того, мы писали, что, по словам главы Государственного агентства развития туризма Украины Марьяны Олеськив, после победы в Украину поедут миллионы туристов.

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Туризм