Оформление "в один клик". Украинцам упростили получение субсидии

Соответствующее постановление приняли 13 июня. Упрощенный механизм освободит граждан от необходимости собирать справки и заполнять декларации на назначение жилищно-коммунальных субсидий.

Как будет действовать механизм

Уполномоченному члену семьи нужно лишь подать упрощенное заявление, в котором указать информацию о членах домохозяйства, на которых должна быть назначена субсидия, место жительства и реквизиты счета (в формате ІВАN), на который должны зачисляться субсидии в случае назначения.

Затем определить удобный для себя канал для коммуникации и подписать упрощенное заявление с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или подписи (если заявление - бумажное).

Далее - органы Пенсионного фонда из официальных источников информации самостоятельно осуществят сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты.

Проверка домохозяйства на соответствие требованиям, предусмотренным для назначения жилищной субсидии, и формирование заполненной (вместо заявителя) полной формы заявления и декларации по каждому домохозяйству продлится 10 дней. В дальнейшем орган Пенсионного фонда примет решение о назначении и размере жилищной субсидии (или отказ) и сообщит об этом.

"В случае, если по результатам формирования декларации, будет выяснено, что по определенным причинам семья не может претендовать на получение субсидий, заявитель будет иметь 14 дней, чтобы на основании подтверждающих документов опровергнуть (дополнить) сведения из официальных источников информации. После проверки фактов, изложенных в уточненных документах заявителя, Пенсионный фонд Украины может изменить свое решение на положительное. Об этом заявитель будет проинформирован дополнительно", - объяснили в Минсоцполитики.

Где подать заявление

Обращение в электронной форме можно будет подать в онлайн-кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины, в мобильном приложении ПФУ, на Портале Дія.

Также упрощенное обращение можно будет отправить по почте или подать через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины, ЦНАП, что не ограничивает население в способах обращения.

В Минсоцполитики отметили, что подать упрощенное заявление можно будет только после технической реализации этого механизма Пенсионным фондом Украины. Воспользоваться им накануне отопительного сезона смогут все потенциальные субсидианты.

В то же время, при желании заявителя, остается возможность обращения с полным пакетом документов по действующему механизму.