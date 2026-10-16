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Кабмин задерживает возмещение 18 млрд грн НДС: чем это угрожает бизнесу и работникам

16:24 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Новиков
Задержка возмещения НДС угрожает производствам (фото: GettyImages)

Кабмин временно приостановил возмещение НДС бизнесу на 18 млрд грн из-за проблем с ликвидностью бюджета. Речь идет о средствах, которые уже прошли проверки и готовы к выплате.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Forbes Ukraine.

Как отмечается, задержка возмещения НДС для крупных экспортеров означает нехватку живых денег на зарплаты, закупки, производство и исполнение контрактов, а для работников - риск сокращения работы и доходов.

Правительство задерживает возмещение НДС

По данным Forbes Ukraine, из-за проблем с ликвидностью бюджета правительство временно приостановило возмещение НДС бизнеса на 18 млрд грн. В сентябре государство вернуло бизнесу лишь 9,8 млрд грн НДС – это на 54% меньше, чем в августе. По состоянию на 1 октября предприятия в целом заявили к возврату 44,7 млрд грн.

Наиболее болезненно это для экспортеров, которые уже и так работают в условиях ограниченного морского экспорта, дольше ждут оплату за свою продукцию, а теперь еще и не получают деньги, которые должны были вернуться из бюджета.

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"Последний месяц из-за проблем с бюджетом не платят даже то, что уже согласовано", - рассказал Forbes один из участников аграрного рынка.

Бизнес предупреждает о сокращении производства

В ТАС Агро предупреждают, что если задержки будут продолжаться, компаниям может не хватать средств на текущие расходы. Особенно сложно тем, кто не имеет доступа к дешевому кредитованию.

В "Метинвесте" также заявили, что экспортеры не получили возмещение за июль. В компании отмечают: для бизнеса с маржой 5-10% задержка возврата 20% от налогооблагаемой базы является критической.

"При таких условиях запаса ликвидности может хватить на два-три месяца, далее - сокращение производства, остановка экспорта и закрытие предприятия", - говорят в компании.

Эта проблема особенно опасна для аграрных и промышленных регионов, где крупные предприятия формируют значительную часть местной занятости и налоговых поступлений.

По оценке главы финансового комитета Рады Даниила Гетманцева, выплаты могут возобновиться в течение двух-трех недель после принятия законопроектов, необходимых для разблокирования международной помощи.

Напомним, в начале октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно около 4 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета и неотложных нужд.

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