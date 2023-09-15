Кабмин заложил в проекте бюджета-2024 быстрый рост экономики и замедление инфляции

По прогнозу правительства, в 2024 году номинальный ВВП составит 7,825 трлн гривен.

Как отмечается в пояснительной записке, по данным Госстата, сокращение реального ВВП по итогам 2022 года составило 29,1%, что является наибольшим падением за годы независимости Украины, но лучше, чем ожидалось в самом начале военного вторжения.

В целом по итогам 2023 года ожидается рост ВВП на уровне 2,8% по сравнению с 2022 годом, уровень инфляции - 14,7% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года).

В 2024 году наибольший вклад в рост по-прежнему будет иметь потребительский спрос домашних хозяйств в силу своего наибольшего удельного веса в ВВП - по мере возобновления экономической активности в стране, роста заработных плат и улучшения потребительских настроений будет наблюдаться наращивание потребительской активности населения, говорится в документе .

По прогнозу правительства, в следующем году ценовая динамика на потребительском рынке продолжит нисходящий тренд и будет формироваться под влиянием ряда разнонаправленных факторов. По итогам 2024 года ожидается, что потребительская инфляция продолжит замедление до 10,8% в декабре к декабрю предыдущего года.

ВВП и инфляция в Украине

Напомним, по данным Госстата, падение валового внутреннего продукта Украины за 2022 год составило 29,1%.

НБУ прогнозирует рост реального ВВП в 2024 году на 3,5%, а в 2025 году - на 6,8%. Прогноз роста ВВП Украины на уровне 3,2% заложен в государственный бюджет на 2023 год в сентябре прошлого года и с тех пор не менялся.

Инфляция в Украине в 2022 году составила 26,6%. По прогнозу НБУ, в 2023 году инфляция замедлится до 10,6%, в 2024 году - до 8,5%.