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Кабмин внес изменения в постановление об обеспечении дешевым газом населения

Фото: дешевый газ будет продавать и "Укрнафта" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров продолжил действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Мельничук не уточняет, на какой срок продлено действие постановления о ПСО.

По его данным, на ПАО "Укрнафта" возложены обязанности по продаже газа собственной добычи с целью формирования НАК "Нафтогаз Украины" ресурса природного газа для бытовых потребителей и производителей тепловой энергии.

Как сообщало РБК-Украина, в мае 2022 года Кабинет министров утвердил Положение о возложении специальных обязательств (ПСО) на субъектов рынка природного газа, обязав "Нафтогаз" продавать газ производителям тепла и горячей воды по цене 7 420 гривен за тысячу кубометров.

В сентябре Кабинет министров продлил действие ПСО до 30 апреля 2023 года.

Напомним, в ноябре 2022 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций ПАО "Укрнафта".

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