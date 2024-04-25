RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кабмин решил продать большой отель в центре Киева

Фото: Отель "Украина" выставят на приватизацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров включил в список объектов крупной приватизации государственной собственности государственное предприятие "Отель "Украина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 23 апреля 2024 г. №352-р.

Четырехзвездочный отель "Украина" расположен в сердце "Киева" - на Майдане Незалежности. Недалеко находятся Офис президента Украины, Верховная рада, Кабинет министров, Национальный банк, мэрия, главпочтамт, самые известные киевские театры и крупные торговые центры.

Отель "Украина" - это первое в Киеве высотное сооружение. Открытие отеля "Украина" (в прошлом "Москва") состоялось 28 сентября 1961 года.

Напомним, в июле 2020 года отель "Днепр" в центре Киева приватизировали за 1,1 млрд гривен.

Кроме того, в феврале 2024 года Кабинет министров Украины передал в Фонд госимущества отель"Казацкий" на Майдане Незалежности в Киеве для дальнейшей приватизации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Приватизация госпредприятий