Кабмин потребовал от госпредприятий срочно заплатить дивиденды в бюджет

Решение касается таких компаний: НАК "Нафтогаз Украины", "Украинская железная дорога", "Укроборонпром", "Укргидроэнерго", "Украинские энергетические машины", "Нижнеднестровская ГЭС", "Украинская оборонная промышленность".

По данным Министерства финансов, это позволит обеспечить поступление в государственный бюджет в феврале на 3 млрд гривен.

"Правительство, как акционер, приняло решение направить в госбюджет часть дивидендов компаний, для которых оно является органом управления. Это обусловлено необходимостью пополнения государственного бюджета в условиях полномасштабной войны для финансирования расходов государства", - отметил заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев, которого цитирует пресс -служба министерства.

Дивиденды от государственных предприятий

Напомним, Кабинет министров повысил базовый норматив отчисления доли прибыли на выплату дивидендов госпредприятий по итогам 2023 года с 50% до 80%.

Такой норматив касается всех хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, а также хозяйственных обществ, 50% и более акций которых принадлежат полностью государственным предприятиям.

Закон "О государственном бюджете на 2024 год" предусматривает поступление части чистой прибыли и дивидендов от предприятий в государственной собственности на сумму 66 млрд. гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Минфин заверил, что принимает необходимые решения, чтобы максимально безболезненно пройти период дефицита средств от доноров. Среди мер максимизация привлечения средств на внутреннем долговом рынке и "приближение других отчислений в госбюджет".