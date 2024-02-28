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Кабмин потребовал от госпредприятий срочно заплатить дивиденды в бюджет

Украина, Среда 28 февраля 2024 08:22
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Кабмин потребовал от госпредприятий срочно заплатить дивиденды в бюджет Фото: правительство требует от госпредприятий уплатить 3 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров требует от шести государственных предприятий авансовой уплаты 50% дивидендов за 2023 год до 29 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 27 февраля 2024 г. №163-р.

Решение касается таких компаний: НАК "Нафтогаз Украины", "Украинская железная дорога", "Укроборонпром", "Укргидроэнерго", "Украинские энергетические машины", "Нижнеднестровская ГЭС", "Украинская оборонная промышленность".

По данным Министерства финансов, это позволит обеспечить поступление в государственный бюджет в феврале на 3 млрд гривен.

"Правительство, как акционер, приняло решение направить в госбюджет часть дивидендов компаний, для которых оно является органом управления. Это обусловлено необходимостью пополнения государственного бюджета в условиях полномасштабной войны для финансирования расходов государства", - отметил заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев, которого цитирует пресс -служба министерства.

Дивиденды от государственных предприятий

Напомним, Кабинет министров повысил базовый норматив отчисления доли прибыли на выплату дивидендов госпредприятий по итогам 2023 года с 50% до 80%.

Такой норматив касается всех хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, а также хозяйственных обществ, 50% и более акций которых принадлежат полностью государственным предприятиям.

Закон "О государственном бюджете на 2024 год" предусматривает поступление части чистой прибыли и дивидендов от предприятий в государственной собственности на сумму 66 млрд. гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Минфин заверил, что принимает необходимые решения, чтобы максимально безболезненно пройти период дефицита средств от доноров. Среди мер максимизация привлечения средств на внутреннем долговом рынке и "приближение других отчислений в госбюджет".

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