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Кабмин выделил регионам более 10 млрд гривен на зарплаты на коммунальные услуги

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров выделил около 10,2 млрд. гривен областям и общинам на осуществление своих полномочий, финансирование зарплат и оплату коммунальных услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegam.

"Сегодня утвердили первый этап распределения дополнительной дотации из государственного бюджета для 17 областей и 853 громад, которые испытали негативное влияние от полномасштабной вооруженной агрессии России", - написал он.

По его словам, второй этап распределения будет осуществляться ежеквартально.

Шмыгаль отметил, что соответствующие средства помогут общинам сбалансировать финансовое состояние местных бюджетов, учитывая количество внутренне перемещенных лиц, и поддержат громады, которые испытали негативное влияние от полномасштабной российской агрессии.

Напомним, Кабинет министров Украины решил не повышать зарплаты бюджетников в 2023 году.

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