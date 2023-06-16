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Кабмин выделил средства пострадавшим от подтопления из-за подрыва ГЭС. Какой размер помощи

Фото: Кабмин выделил средства пострадавшим от подтопления из-за подрыва ГЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Кабмин выделил 564 млн 875 тысяч гривен для помощи пострадавшим из-за подтопления в Херсонской и Николаевской областях из-за подрыва РФ Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

"Каждому пострадавшему от подтопления лицу будет предоставлена единовременная денежная помощь в размере 5 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Известно, что выплаты будут организовываться Херсонской и Николаевской ОВА.

Кроме того, по общей договоренности с партнерами Украины всем пострадавшим будет выплачена дополнительная финансовая помощь Международной организации по миграции ООН.

"Она будет составлять 6600 гривен на человека", - добавили в Минреинтеграции.

Подтопление из-за подрыва Каховской ГЭС

6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС из-за чего 80 населенных пунктов оказались затопленными. Вода поднялась в некоторых местах до 5 метров.

16 июня - 11 день ликвидации последствий. По последним данным, на вчера, 15 июня, уровень воды достигал меньше двух метров. Остаются на освобожденной территории затопленными 1919 жилых домов в 26 населенных пунктах, а на левобережье - 17 населенных пунктов.

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Херсон