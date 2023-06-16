Кабмин выделил средства пострадавшим от подтопления из-за подрыва ГЭС. Какой размер помощи

"Каждому пострадавшему от подтопления лицу будет предоставлена единовременная денежная помощь в размере 5 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Известно, что выплаты будут организовываться Херсонской и Николаевской ОВА.

Кроме того, по общей договоренности с партнерами Украины всем пострадавшим будет выплачена дополнительная финансовая помощь Международной организации по миграции ООН.

"Она будет составлять 6600 гривен на человека", - добавили в Минреинтеграции.

Подтопление из-за подрыва Каховской ГЭС

6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС из-за чего 80 населенных пунктов оказались затопленными. Вода поднялась в некоторых местах до 5 метров.

16 июня - 11 день ликвидации последствий. По последним данным, на вчера, 15 июня, уровень воды достигал меньше двух метров. Остаются на освобожденной территории затопленными 1919 жилых домов в 26 населенных пунктах, а на левобережье - 17 населенных пунктов.