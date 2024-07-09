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Кабмин выделил 100 млн гривен на неотложные работы по восстановлению "Охматдета"

Фото: Охматдет будет отремонтирован за бюджетные средства (Виталий Носач, РБК-УкраИна)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров выделил 100 млн гривен для проведения неотложных (первоочередных) работ по восстановлению разрушенных (поврежденных) зданий Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" и государственного учреждения "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 09 июля 2024 г. №799.

Средства выделены Министерству здравоохранения с целью ликвидации вызванных ракетной атакой Российской Федерации последствий чрезвычайной ситуации военного характера, произошедшей 8 июля 2024 года.

"Министерству финансов осуществить указанные расходы на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета", - говорится в документе.

Удар по "Охматдету"

Напомним, российские войска 8 июля нанесли удар "Охматдету" высокоточной ракетой Х-101. Как заявил президент Владимир Зеленский, Россия не может не знать, куда улетают ее ракеты . По его словам, очень важно, чтобы мир не молчал об этом.

В результате российской атаки на территории "Охматдета" два человека погибли, за медицинской помощью обратились 32 раненых. Госпитализированы с травмами восемь детей.

После атаки украинцы начали собирать средства на помощь "Охматдету". Только пожертвования от бизнеса за один день превысили 300 млн гривен.

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Кабинет Министров УкраиныОхматдет