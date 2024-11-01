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Правительство ввело кредиты под 0% для покупки альтернативных средств энергообеспечения: что известно

Пятница 01 ноября 2024 21:02
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Правительство ввело кредиты под 0% для покупки альтернативных средств энергообеспечения: что известно Фото: солнечные панели дома (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Сегодня, 1 ноября, Кабмин принял решение расширить доступ к льготным кредитам для частных домохозяйств, устанавливаемых гибридными системами электроснабжения. Новое постановление расширяет круг возможных участников программы и способствует улучшению энергетической ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал и Министерство энергетики Украины.

По словам Министра энергетики Германа Галущенко, расширение программы явилось ответом на многочисленные обращения граждан, стремящихся обеспечить себя независимой энергией, особенно в условиях агрессии РФ.

Отмечается, что теперь на льготные кредиты смогут претендовать больше домохозяйств, в том числе и чья общая площадь недвижимости не превышает 300 кв. метров.

Кроме того, срок подачи документов в банки продлен до 180 дней , а новые правила позволяют самостоятельный монтаж систем или с привлечением специалистов.

Льготные условия для домохозяйств

Программа предусматривает кредитование под 0% на установку систем, генерирующих электроэнергию из альтернативных источников: солнечных, ветровых установок с накопительными системами.

Сообщается, что срок кредитования составляет 10 лет, а максимальная сумма - до 480 тысяч гривен.

Программу реализуют государственные банки-партнеры, среди которых ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, а также ряд других финансовых учреждений.

Известно, что правительство планирует привлекать еще большее число банков к сотрудничеству, расширяя выбор для заемщиков.

Поддержка для ОСМД и жилищных кооперативов

Для ОСМД и жилищных строительных кооперативов также действует программа "Доступные кредиты 5-7-9" с кредитом до 5 миллионов гривен под 7% годовых сроком до 5 лет.

В рамках программы можно финансировать установку солнечных панелей, инверторов, систем хранения электроэнергии и другого оборудования.

Важно отметить, что кредитная программа для ОСМД и ЖСК может применяться в комплексе с программой "ГринГИМ".

Согласно ее условиям, ОСМД или жилищный кооператив покупает оборудование солнечных электростанций и/или тепловых насосов, а государство возвращает 70% стоимости оборудования.

Минэнерго сообщает, что для участия в программе необходимо обратиться в Фонд энергоэффективности.

Известно, что по этой программе можно получить:

  • до 2 млн грн на установление СЭС,
  • до 2 млн грн на установку тепловых насосов,
  • до 3 млн грн - если одновременно устанавливается СЭС и тепловой насос.

Ранее правительство также упрощало условия кредитования для ОСМД а жилищных кооперативов.

Кроме того, в Минэнерго рассказывали украинцам о том, как можно уменьшить суммы в платежках за электроэнергию.

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