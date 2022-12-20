Кабмин утвердил требования к пунктам несокрушимости: что в них должно быть
Кабинет министров Украины утвердил порядок организации и функционирования пунктов несокрушимости. Постановление содержит примерный список комплектации пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 17 декабря 2022 г. №1401.
Документом определяется два вида пунктов несокрушимости:
- 1) стационарный - размещенный в помещении здания (сооружения);
- 2) мобильный - разворачивается на базе палатки или транспортного средства.
Стационарные пункты несокрушимости разворачиваются в помещениях объектов государственной и коммунальной собственности, а также частной собственности - по инициативе собственника или арендатора такого помещения.
Мобильные пункты несокрушимости разворачиваются в определенных министерствами, государственными администрациями, органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами государственной и частной формы собственности (по согласию) местах.
Количество пунктов несокрушимости определяется самостоятельно соответствующими центральными и местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в соответствии с потребностями населения. Пункты несокрушимости функционируют в круглосуточном режиме или по определенному графику.
Правительство также утвердило примерный перечень комплектации пунктов несокрушимости
1. Средства автономной генерации электроэнергии:
- 1) генераторы с комплектами кабелей соответствующей мощности для функционирования пункта несокрушимости;
- 2) сетевые удлинители в количестве, достаточном для одновременной зарядки не менее 50 мобильных устройств;
- 3) запасы горюче-смазочных материалов.
2. Средства освещения:
- 1) уличные световые приборы для освещения площадки или территории перед пунктом несокрушимости;
- 2) комплекты освещения помещений пункта несокрушимости в количестве, достаточном для его надлежащей работы.
3. Средства автономного отопления (твердотопливные котлы (печи, буллеры), тепловые пушки, конвекторы, обогреватели и т.п.).
4. Технические средства доступа в Интернет посредством подключения к местным операторам электронных коммуникаций через терминалы спутниковой связи Starlink (другого вида спутниковой связи) или другие средства связи.
5. Аптечки в количестве, достаточном для оказания медицинской помощи.
6. Информационные и раздаточные материалы:
- 1) инструкции для населения о порядке действий в случае воздушной тревоги и нарушении работы систем жизнеобеспечения с учетом всех возможных рисков;
- 2) указатели с адресами размещения ближайших укрытий, сетевых магазинов, автозаправочных станций, банковских учреждений, общепитов, работающих на альтернативном питании и т.д.
7. Средства связи (стационарная или мобильная рация, фиксированная связь) для вызова экстренных служб.
8. Средства пожаротушения согласно требованиям пожарной безопасности.
9. Средства для санитарной обработки помещений пункта несокрушимости.
В пунктах несокрушимости могут обустраиваться следующие зоны:
- административная для пребывания дежурного персонала;
- техническая для размещения оборудования, запасов материально-технических средств, продуктов питания, питьевой воды;
- пребывание посетителей и зарядки мобильных устройств;
- размещение маломобильных граждан и лиц со специальными потребностями и представителей социальных служб;
- матери и ребенка;
- приготовление и употребление пищи (по возможности).
Порядок определяет требования к развертыванию и деятельности пунктов несокрушимости в случае угрозы и/или возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с прекращением (нарушением) работы систем централизованного водоснабжения, водоотвода, электро-, газо- и теплоснабжения (в осенне-зимний период) и всех видов электронных коммуникационных услуг в условиях военного положения
Развертывание и функционирование пунктов несокрушимости организуется министерствами, центральными органами исполнительной власти, областными, госадминистрациями (военными администрациями) и органами местного самоуправления, субъектами хозяйствования государственной и частной формы собственности.
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