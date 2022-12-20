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Кабмин утвердил требования к пунктам несокрушимости: что в них должно быть

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Украина, Вторник 20 декабря 2022 09:33
Кабмин утвердил требования к пунктам несокрушимости: что в них должно быть Фото: в Украине утвердили требования к пунктам несокрушимости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины утвердил порядок организации и функционирования пунктов несокрушимости. Постановление содержит примерный список комплектации пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 17 декабря 2022 г. №1401.

Документом определяется два вида пунктов несокрушимости:

  • 1) стационарный - размещенный в помещении здания (сооружения);
  • 2) мобильный - разворачивается на базе палатки или транспортного средства.

Стационарные пункты несокрушимости разворачиваются в помещениях объектов государственной и коммунальной собственности, а также частной собственности - по инициативе собственника или арендатора такого помещения.

Мобильные пункты несокрушимости разворачиваются в определенных министерствами, государственными администрациями, органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами государственной и частной формы собственности (по согласию) местах.

Количество пунктов несокрушимости определяется самостоятельно соответствующими центральными и местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в соответствии с потребностями населения. Пункты несокрушимости функционируют в круглосуточном режиме или по определенному графику.

Правительство также утвердило примерный перечень комплектации пунктов несокрушимости

1. Средства автономной генерации электроэнергии:

  • 1) генераторы с комплектами кабелей соответствующей мощности для функционирования пункта несокрушимости;
  • 2) сетевые удлинители в количестве, достаточном для одновременной зарядки не менее 50 мобильных устройств;
  • 3) запасы горюче-смазочных материалов.

2. Средства освещения:

  • 1) уличные световые приборы для освещения площадки или территории перед пунктом несокрушимости;
  • 2) комплекты освещения помещений пункта несокрушимости в количестве, достаточном для его надлежащей работы.

3. Средства автономного отопления (твердотопливные котлы (печи, буллеры), тепловые пушки, конвекторы, обогреватели и т.п.).

4. Технические средства доступа в Интернет посредством подключения к местным операторам электронных коммуникаций через терминалы спутниковой связи Starlink (другого вида спутниковой связи) или другие средства связи.

5. Аптечки в количестве, достаточном для оказания медицинской помощи.

6. Информационные и раздаточные материалы:

  • 1) инструкции для населения о порядке действий в случае воздушной тревоги и нарушении работы систем жизнеобеспечения с учетом всех возможных рисков;
  • 2) указатели с адресами размещения ближайших укрытий, сетевых магазинов, автозаправочных станций, банковских учреждений, общепитов, работающих на альтернативном питании и т.д.

7. Средства связи (стационарная или мобильная рация, фиксированная связь) для вызова экстренных служб.

8. Средства пожаротушения согласно требованиям пожарной безопасности.

9. Средства для санитарной обработки помещений пункта несокрушимости.

В пунктах несокрушимости могут обустраиваться следующие зоны:

  • административная для пребывания дежурного персонала;
  • техническая для размещения оборудования, запасов материально-технических средств, продуктов питания, питьевой воды;
  • пребывание посетителей и зарядки мобильных устройств;
  • размещение маломобильных граждан и лиц со специальными потребностями и представителей социальных служб;
  • матери и ребенка;
  • приготовление и употребление пищи (по возможности).

Порядок определяет требования к развертыванию и деятельности пунктов несокрушимости в случае угрозы и/или возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с прекращением (нарушением) работы систем централизованного водоснабжения, водоотвода, электро-, газо- и теплоснабжения (в осенне-зимний период) и всех видов электронных коммуникационных услуг в условиях военного положения

Развертывание и функционирование пунктов несокрушимости организуется министерствами, центральными органами исполнительной власти, областными, госадминистрациями (военными администрациями) и органами местного самоуправления, субъектами хозяйствования государственной и частной формы собственности.

Напомним, что Национальный банк Украины ухудшил оценку влияния ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны РФ на экономику Украины. Во всех трех сценариях прогнозируется недостаток электроэнергии.

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