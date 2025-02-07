Правительство Украины ведет переговоры с ЕС о финансировании замороженных проектов USAID

"Переговоры продолжаются. Уже министры в украинском правительстве проводили встречи по тем программам, которые являются критическими: Министерство энергетики, Министерство инфраструктуры, Министерство цифровой трансформации, очевидно, Министерство юстиции", - сказала она на конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня".

Как отметила Стефанишина, есть предварительные решения где можно привлечь такое срочное финансирование - это вопрос восстановления, энергетической устойчивости, киберзащиты.

"Но так же мы ожидаем, что Европейская комиссия вместе со странами G7 в ближайшие дни озвучит позицию по восстановлению работы конкурсных комиссий, выбирающих ключевых членов судебной и антикоррупционной вертикали", - сообщила вице-премьер.

По ее словам, замораживание USAID в Украине вызвало проблемы в работе ряда комиссий, которые занимаются отбором в судейский корпус.

"Это Этический совет, это Общественный совет международных экспертов, это комиссия по отбору главы Бюро экономической безопасности, а также не в полном составе (происходит) работа комиссии по отбору судей Высшего антикоррупционного суда", - сообщила Стефанишина.